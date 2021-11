Matija Nastasic, difensore della Fiorentina, ha parlato al portale serbo Telegraf.rs e commentato la possibilità di tornare un giorno al Partizan: "Mi è dispiaciuto non giocare per 6 mesi o un anno con quella maglia, ma sono felicissimo per come è proseguita la mia carriera e non cambierei niente. Per il futuro, la cosa più importante è la salute, vorrei giocare il più a lungo possibile. Nessuno sa cosa succederà. Sicuramente seguo tutte le partite del Partizan, e se un giorno tornerò a giocarci non dipenderà solo da me ma da diversi fattori".



VLAHOVIC - Un commento anche sul compagno di squadra Dusan Vlahovic: "Siamo tutti testimoni di come gioca e di come si comporta. Spero sinceramente che la salute lo accompagni, è molto giovane e gioca già a un livello così alto. Non ho dubbi che in futuro sarà la principale speranza della Nazionale e del club per cui giocherà. È qui, ed è la più grande stella. Non è stato disturbato dalle voci sul trasferimento e sul prolungamento del contratto. È un professionista, lavora dando il massimo ed è evidente che i tifosi gli mostrino rispetto ovunque".