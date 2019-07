La Fiorentina è arrivata alle 18.30 italiane all'Arthur Avenue Retail Market, mercato di prodotti alimentari tipici italiani nella little Italy del Bronx, a New York. Occasione per il patron Rocco Commisso di parlare della situazione del club toscano: "Lavoravo quasi 40 ore alla settimana nel Bronx, dopo ho consegnato con mio fratello la pizza a 17 anni e dopo lavorato in discoteca: questa è casa nostra. Avere una squadra italiana e portarla qua per me è grandioso così come per tutti gli italo-americani che sono qua. Ieri abbiamo perso, ma attendo New York per vedere cosa succederà. Mercato? Dovete parlare con Barone e Pradè, io so fino ad un certo punto. Se ci sarà un summit? Pradè viene per questo. Caldo? Il clima non è favorevole, ma a 18 o 20 anni si può sopportare anche questa fatica. Per me è una grande avventura. Chiesa? In questi giorni credo che ci sarà una nuova chiacchierata con lui"