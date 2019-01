Spuntano novità riguardo al contratto del neo acquisto viola: Hamed Junior Traorè. La Fiorentina, formalmente, avrebbe fatto il contratto più lungo possibile, ovvero fino al 30 giugno 2023, per il centrocampista ivoriano. Ma secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, ci sarebbero già le basi, una sorta di opzione, per il rinnovo contrattuale di un ulteriore anno. Il classe 2000, quindi, arriverebbe in viola fino al 2024.