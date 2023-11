“Ma come? Ma anche a Leskovac lo stadio è meglio del nostro?”



È pressappoco riassumibile così il pensiero del tifoso della Fiorentina quando ha visto per la prima volta le immagini dello Stadion Dubocica, l’impianto sportivo che questa sera alle 18:45 ospiterà la partita dei gironi di Conference League fra Cukaricki e Fiorentina. Si gioca a Leskovac, nella parte meridionale della Serbia, e non a Belgrado, quartier generale del Cukaricki, perché lo stadio della squadra allenata da Matic non ha l’abilitazione UEFA e la federazione vuole valorizzare quello che è un vero e proprio gioiellino d’architettura sportiva. Iniziato a costruire nel 2021, lo stadio Dubocica, casa dell’omonima squadra del posto che milita in Serie B, è stato inaugurato quest’estate e presenta tutte le caratteristiche, in formato ‘tascabile’ da 8mila posti, dei più moderni impianti sportivi. Anche nella lontana Leskovac le strutture sono di primissimo livello.



AH, SI GIOCA? – Ma facendo un giretto in città tutto ci si aspetterebbe meno che l’atmosfera che effettivamente si respira fra le vie del centro. Di fatto, gli abitanti della piccola Manchester (come viene soprannominata Leskovac) sono quasi del tutto disinteressati alla partita che si giocherà questa sera e che, comunque, porta in città una squadra di grande caratura come la Fiorentina. Paradossalmente, ad ogni angolo della città si trovano ragazzini che pubblicizzano sì una partita, ma che è quella di pallamano che si giocherà nelle prossime ore: quella fra Dubocica e Stella Rossa. E anche sui giornali è un’impresa trovare riferimenti per la sfida di Conference League dei viola.



SENZA TIFOSI – Di certo, il Cukaricki non può contare su una torcida passionale e calorosa come quelle di Partizan o Stella Rossa, ad esempio. Anzi, il bacino di tifosi dei bianconeri è estremamente esiguo e la lontananza di Leskovac da Belgrado (circa 300km) non favorisce la presenza di gruppi di supporter bianconeri. Lo stadio sarà infatti perlopiù riempito da tifosi neutrali che assisteranno al match solamente per godersi lo spettacolo e vedere da vicino una delle squadre più importanti del campionato italiano. Un grande paradosso, insomma. La Fiorentina sarà di scena in uno stadio piccolo ma molto bello in una gara fondamentale di cui però, in questa cittadina del sud della Serbia, non importa nulla a nessuno.