Il direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino pesca in Francia per la difesa. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è Rolando, ex difensore di Inter e Napoli, in scadenza di contratto con il Marsiglia. C'è un ostacolo: il portoghese ha rimediato la rottura del tendine d'achille nell'ultima sfida di Ligue 1 contro l'Amiens.