Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Fiorentina c'è una nuova strategia per cercare di trattenere Federico Chiesa, ed è quella di confrontarsi con la famiglia del ragazzo. Il contatto avverrà presto, magari già in questo fine settimana: Barone e Pradè incontreranno Enrico Chiesa per spazzare via qualsiasi dubbio e sapere tutto quello che c’è in ballo, ma anche per trovare un accordo. La speranza di Commisso è che Chiesa accetti di restare in maglia viola, magari indossando la fascia da capitano. Prima Barone e Pradè dovranno convincere babbo Chiesa a rimandare di un anno lo sbarco alla Juve.