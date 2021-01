La Fiorentina prosegue nel processo di sfoltimento della rosa, andando a cedere tutti quei giocatori che hanno trovato poco spazio o che sono scontenti a Firenze. Dopo Saponara e Cutrone, il prossimo giocatore a lasciare la maglia viola è Pol Lirola. Il terzino spagnolo ex Sassuolo, arrivato in pompa magna, non è mai riuscito ad imporsi con la Fiorentina, finendo ai margini del progetto tecnico, venendo penalizzato dal 3-5-2 utilizzato dagli allenatori della Fiorentina. Dopo 6 anni in Italia, Lirola saluta il nostro paese in direzione Francia, con il Marsiglia che lo aspetta.



MARSIGLIA- Vi avevamo già raccontato della concreta possibilità di un trasferimento di Lirola al Marsiglia, spinto anche dalla presenza di Pablo Longoria, dirigente che stima molto il terzino attualmente direttore generale dei transalpini, e nelle ultime ore la trattativa si è concretizzata. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la non convocazione di Lirola per la sfida di ieri è arrivata insieme al via libera per il viaggio in Francia, dove oggi svolgerà le visite mediche per la sua nuova squadra, per poi aggregarsi al gruppo di Villas Boas. Lo spagnolo lascia Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 11 milioni di euro.