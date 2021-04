Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ha smesso un attimo di stare vicino a Iachini e alla squadra. Incitando, stimolando, facendo sentire la presenza di una società che sta vivendo questo momento difficile con grande preoccupazione ma senza perdere la testa. Certo, un’eventuale retrocessione farebbe saltare per aria il nuovo progetto al quale il proprietario del club viola sta lavorando per ripartire in estate con obiettivi ambiziosi. Ma ora conta solo il presente. Commisso, in questa vigilia, non ha voluto inviare dentro lo spogliatoio ultimatum minacciosi ai giocatori.