Nico Gonzalez si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'attaccante argentino 23enne, dopo aver detto no all'offerta del Brighton, vede viola. Commisso ha offerto allo Stoccarda 23 milioni di euro più 4 di bonus (c'è anche l'ipotesi di una percentuale sulla futura rivendita), la trattativa prosegue ma le parti sono sono vicine. Gonzalez, seguito in passato dal Milan, in questi giorni è impegnato con l'Argentina in Coppa America.