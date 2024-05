Fiorentina, Nico Gonzalez: 'I compagni mi ritengono uno dei più forti. E a me piacciono le pressioni'

è intervenuto in conferenza stampa prima della semifinale d'andata dei Conference League contro il Club Brugge. Queste le sue parole: "Non posso promettere nulla. Domani sarà una partita importante, speriamo di fare una grande gara e di dimostrare di essere capaci a fare un risultato positivo"."Sono per una persona a cui ho promesso di fare le esultanze di "non vedo, non sento e non parlo". Mi piace esultare in questo modo e speriamo che domani possa fare quella del "tapparsi la bocca" ".

"Fa parte dello sport. Sappiamo che il calcio è così: oggi si può sbagliare e domani fare tripletta. Mi piace questo tipo di pressione, mi piacciono le critiche. So che sono un ragazzo serio e che sono importante per la squadra. I miei compagni mi ritengono uno dei più forti e io amo queste pressioni".