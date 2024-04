Il CT del Venezuela spaventa la Firoentina: 'Nico Gonzalez? Prima o poi andrà in una big'

, CT del Venezuela e già selezionatore delle giovanili della nazionale argentina, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato così a proposito dei giocatori della Fiorentina, partendo da Nico Gonzalez: "Sì. Lo conosco molto bene, ho iniziato ad allenarlo quando aveva 8 anni, era agli inizi all’Argentinos Juniors. Non è un goleador, come Lautaro. È uno che sa giocare, ogni tanto segna perché è forte di testa e rompe bene la linea difensiva. Ma non si parla di un attaccante come Lautaro, che si genera situazioni da gol o o con la squadra che gliele crea. Se non è partito in estate è perché si trova molto bene in un grande club come la Fiorentina. Magari arriverà il momento di lasciare Firenze, ma ora è felice lì e lo sono io per lui. Perché vederlo vincere e stare bene è davvero bello”.

. È un giocatore della Seleccion, un top. Quando gioca con l’Argentina lo fa sempre bene, ci sono tanti aspetti da valutare per un giocatore e Nico ne ha tanti positivi. Non ho dubbi che possa approdare in ogni momento in un top club d’Europa, perché ci sono tutte le condizioni”.“Lucas ha fatto tanti gol qua in un grande club come il River. Penso sia una questione di tempo. Abbiamo parlato poco fa di Lautaro: quando giocò all’Inter il primo anno, non segnava quanto oggi. Si sente il cambio di campionato, Paese, lingua... Lucas non ho dubbi che crescerà anche in questo, perché le qualità calcistiche sono buone”.