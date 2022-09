Che quella di quest’anno fosse una stagione anomala a causa del Mondiale nel bel pieno dei campionati era già chiaro a tutti, e via che la competizione in Qatar si avvicina la situazione si fa sempre più ingarbugliata. A far tremare gran parte delle squadre è una notizia arrivata nei giorni scorsi dal Sudamerica: secondo molte fonti la Federazione argentinaavrebbe chiesto ai suoi giocatori di rinunciare a una partita nei club in modo da poter partire per il ritiro con una settimana di anticipo.



La colpa è anche del calendario folle stilato dai principali campionati europei, che manderà in campo i club per l’ultimo turno prima della sosta il 12 e 13 novembre, a una settimana dalla gara inaugurale di Qatar 2022. L’unico campionato che non sarà influenzato da questo è la Liga spagnola che, probabilmente aspettandosi un atteggiamento del genere da parte delle federazioni, ha scelto di fissare l’ultima partita prima del mondiale per il 9 novembre. Per la Fiorentina di Vincenzo Italiano quella partita sarà importantissima, con i viola che proprio il 13 novembre dovranno affrontare il Milan a San Siro. Arrivando la richiesta dall’Argentina, il primo pensiero corre a Nico Gonzalez, uno che ha giocato poco in questo avvio di stagione e perderlo con una settimana d’anticipo potrebbe essere l’ennesima beffa per i viola. Stessa cosa potrebbe valere per Martinez Quarta, che al momento è escluto, ma in futuro potrebbe davvero rientrare tra i convocati del ct Scaloni.



CREARE UN PRECEDENTE - Se la richiesta dell’Argentina venisse realmente accontentata, è molto probabile ipotizzare che anche le altre federazioni si muoverebbero nella stessa maniera: basti pensare che ad oggi i viola Jovic, Amrabat, Milenkovic, Terzic e Zurkowski sono abbastanza sicuri di una partecipazione al Mondiale, e quindi potrebbero realmente risultare indisponibili per la partita contro i rossoneri. Per il momento la sensazione generale è che la Fifa non dià l’ok alle federazioni anche se il regolamento lo permetterebbe.