Fiorentina, Nico Gonzalez pronto a chiedere la cessione. La Juve prepara l'offerta

si avvicina a grandi passi alla Juventus di Thiago Motta, questo secondo quanto racconta questa mattina la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, l'argentino è particolarmente apprezzato sia dal tecnico che dalla dirigenza che adesso è al lavoro per preparare l'offerta giusta per strapparlo alla Fiorentina.- Sul ragazzo c'è anche l'Atalanta ma è la Juve a voler fare sul serio per l'ex Stoccarda. Lunedì ci sarà un incontro fra Gonzalez e la dirigenza della Fiorentina in cui il ragazzo comunicherà la volontà di essere ceduto dal club viola. A quel punto la Juve sarà pronta per l'assalto.

- La Fiorentina chiede una cifra importante per il suo gioiello: 35 milioni. La Juve sta valutando come raggiungere questa cifra, magari grazi e all'inserimento si una contropartita tecnica come potrebbe essere Weston McKennie, che piace alla Fiorentina di Raffaele Palladino.