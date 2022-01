Con questa nota emessa sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina comunica che lo stadio Franchi rimarrà chiuso ai tifosi nonostante, in linea teorica, la Lega preveda regolarmente lo svolgimento della gara contro l'Udinese.



"ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, come da nota sul sito ufficiale dell'Udinese Calcio, l’Autorità Sanitaria Locale competente ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra dell'Udinese che non potrà così raggiungere Firenze per la disputa della partita in programma oggii, giovedì 6 gennaio 2022, alle 20:45.



Pertanto, al fine di evitare ogni tipo di disagio ai tifosi, lo Stadio Artemio Franchi rimarrà chiuso al pubblico.



Nei prossimi giorni la Società comunicherà le modalità per il rimborso o riutilizzo dei titoli d'accesso".