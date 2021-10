La vittoria della Serbia in Lussemburgo sabato, nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, ha lasciato alla Fiorentina buoni segnali da Vlahovic, a segno per lo 0-1 finale, e Nastasic, che ha contribuito a tenere la porta inviolata. Meno buone, invece, le notizie su Milenkovic, rimasto in tribuna per via di un problema muscolare di lieve entità accusato il giorno prima. La Fiorentina è stata rassicurata dalla Nazionale balcanica che si è trattato di un riposo del tutto precauzionale, tant'è che domani sera, contro l'Azerbaijan, il classe '97 potrebbe anche essere della partita. Nessun'ansia, dunque, a meno di imprevisti, per la gara contro il Venezia in programma tra una settimana.