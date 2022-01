Uno scenario ormai non nuovo sui campi di Serie A: la Fiorentina, costretta a presentarsi allo stadio come se l'Udinese fosse in arrivo, sta svolgendo un vero e proprio allenamento. Dopo alcuni esercizi fisici a partire dalle 19:10 circa, i giocatori di Italiano sono stati smistati in due squadre e si sono affrontati in una partitella in famiglia. Queste le formazioni:



VIOLA (4-3-3): Terracciano (Cerofolini), Odriozola, Milenkovic, Igor, Terzic; Duncan, Torreira, Maleh; Ikoné, Vlahovic, Saponara.



GIALLI (4-3-3): Dragowski (Rosati); collaboratore tecnico staff viola, M.Quarta, Nastasic, Biraghi; Venuti*, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Kokorin, Gonzalez.



*Nessun problema rilevante per Bonaventura.