Le buone prestazioni in amichevole di Marco Benassi non cambiano i piani di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina, nonostante i gol messi a segno durante i test amichevoli della Viola, non lo considera un profilo utile al progetto. Si attende solo l'occasione giusta per cederlo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.