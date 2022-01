Secondo quanto riporta La Nazione (Firenze), i nuovi arrivati viola Ikoné e Piatek dovranno attendere ancora prima di avere la loro chance da titolari. Il quotidiano infatti enuclea le probabili scelte di Vincenzo Italiano in vista del Cagliari: in porta le quotazioni per ora propendono più a favore di Terracciano, nonostante alcune dichiarazioni irritate del manager di Dragowski, che chiede spazio per il suo assistito. Per il resto sarà la miglior formazione possibile, con Duncan in vantaggio su Maleh nel ruolo di mezzala e Callejon che potrebbe ritrovare un posto da titolare.