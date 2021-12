Il primo tentativo della Fiorentina per Berardi è stato seccamente respinto al mittente. Il Sassuolo non recede dalla valutazione di 30 milioni, al momento fuori portata, ma, si legge sul Corriere Fiorentino, sebbene i viola abbiano in mano Ikoné e Mayoral, non è escluso che possa esser fatto un ulteriore sforzo. Questo soprattutto se i ragazzi di Italiano dovessero confermarsi al quinto/sesto posto anche dopo le prossime tre partite, cioè alla fine del girone di andata e quando mancheranno pochi giorni all'apertura ufficiale del mercato. Avversari? Salernitana, proprio il Sassuolo di Berardi e Verona.