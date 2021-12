Ancora ai box Dragowski, Castrovilli e Nastasic: alla vigilia della gara contro la Salernitana, la Fiorentina non recupera nessuno dei tre, nemmeno l'italiano che pareva il più vicino a rientrare. In ballottaggio, dunque, Duncan e Maleh per il ruolo di mezzala sinistra, Sottil e Callejon per quello di esterno alto opposto a Gonzalez e Venuti e Odriozola per la posizione di terzino destro.