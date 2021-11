L'edizione locale de La Nazione fa il punto sui tanti giocatori della Fiorentina in odor di trasferimento già nel mercato invernale. Si parte da Amrabat, che sembra veramente un pesce fuor d'acqua nel progetto tecnico di Italiano e può portare nelle casse viola 15 milioni con riscatto obbligatorio, a Kokorin, deludente oltre ogni aspettativa. L'ingaggio di Callejon pesa tantissimo, già in inverno la Fiorentina potrebbe scegliere di liberarsene. E attenzione anche a Pulgar, scivolato dietro a Torreira nelle gerarchie: dipenderà molto dal parere di Italiano, ma la sua cessione frutterebbe circa 10/11 milioni. Per Benassi e Terzic, ai margini, verranno valutate le offerte, sebbene sul secondo la società gigliata voglia mantenere il controllo, al limite con un diritto di controriscatto.