Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi di come la Fiorentina sia estremamente convinta delle prestazioni di Jack Bonaventura, per il quale esiste un'opzione di prolungamento di un anno (2023) esercitabile dalla società in qualsiasi momento fino all'attuale scadenza prevista a giugno 2022. C'è però un altro contratto che scade nel 2022, senza opzioni e per questo con priorità rispetto a quello del centrocampista. Si tratta di Riccardo Sottil.



FIDUCIA - L'esterno offensivo è stato controriscattato dal Cagliari dopo una stagione in prestito, con una rinuncia da parte della Fiorentina di una decina di milioni di euro in nome di un potenziale futuro che il club intravede nel giovane figlio d'arte. Il contratto però è in scadenza, e le trattative per il rinnovo, secondo quel che ci risulta, sono vicine alla conclusione, con un prolungamento come minimo biennale, cioè fino al 2024. Il numero 33 è già andato a segno in questa stagione, portando avanti la Fiorentina nella gara interna poi persa con l'Inter.