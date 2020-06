Tra gli obiettivi di mercato in casa Napoli c'è German Pezzella. Il difensore della Fiorentina è finito nel mirino azzurro, ma il club di De Laurentiis non è l'unica squadra interessata all'argentino.



Sulle sue tracce, infatti, c'è il Valencia. Gli spagnoli sono pronti ad offrire alla Fiorentina un prestito con diritto di riscatto, anche se questa formula non interessa al club di Commisso. La valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma il Valencia al momento è fermo a 15 milioni.



Il Napoli al momento non affonda il colpo, anche in attesa di scoprire il futuro di Koulibaly.