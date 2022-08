Nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa andata per annunciare il rinnovo di Nikola Milenkovic, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha spiegato che fino all’ultimo alcuni top club europei si sarebbero fatti avanti per lui anche nelle ore immediatamente precedenti alla firma sul contratto. A spiegare quali siano stati tutti questi intrecci di mercato ci ha provato questt’oggi La Nazione.



Il quotidiano fiorentino spiega come il procuratore del giocatore Fali Ramadani,

oltre agli interesti nostrani di Inter e Juventus, abbia ricevuto offerte dall’Atletico Madrid di Simeone e dal Tottenham di Antonio Conte. A tentare il giocatore serbo all’ultimo minuti ci ha provato anche il Psg: come raccontato anche dal dg gigliato, il club francese avrebbe fatto una proposta alla Fiorentina quando era già tutto pronto per il rinnovo, e per questo non è stata neanche presa in considerazione.