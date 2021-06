Diventa sempre più fitto l'intrigo fra Fiorentina e Spezia. Secondo il Corriere dello Sport, la società Viola non guarda in casa aquilotta solamente per Italiano. Secondo il quotidiano, al club di Commisso piace molto Giulio Maggiore, protagonista della salvezza dei liguri quest'anno. Tuttavia, a causa delle recenti tensioni proprio riguardo a mister Italiano, lo Spezia non è in questo momento il migliore interlocutore con cui mettersi ad un tavolo.