Come si legge su La Nazione (Firenze), nella giornata di ieri la Fiorentina ha ripreso e allargato i discorsi di mercato con il Verona: sul tavolo non solo Mattia Zaccagni, che piace da tempo ed è valutato 15 milioni cash, senza contropartite; i viola sarebbero interessati anche a Matteo Lovato, difensore giovanissimo che ha impressionato nella prima parte di stagione. Per i due, si starebbe pensando ad una maxi-offerta da 25 milioni più il cartellino di Duncan, ritenuto sacrificabile dopo il rientro dal prestito a Cagliari.