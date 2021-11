Borja Mayoral continua ad essere un obiettivo sensibile per la Fiorentina che resta alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi e prendere il posto di Vlahovic. La punta della Roma è in prestito dal Real Madrid, con gli spagnoli che non sono contenti del suo scarso impiego, ma anche con la Fiorentina ci sono distanze per quanto riguarda il pagamento dell'ingaggio.