Nella giornata di ieri, si legge sull'edizione fiorentina de La Nazione, sono andate nettamente in rialzo le azioni relative a un possibile passaggio di Orsolini in maglia viola. I contatti con il Bologna sono ripresi e si lavora soprattutto alla formula con cui presentare una proposta ufficiale. Il Bologna vuole un prestito con riscatto obbligatorio, con l’obiettivo di mettere a bilancio fra il 2021 e il 2022 i 15 milioni incassabili dalla cessione del cartellino di Orsolini. Sicuramente, per la Fiorentina, è più a buon mercato arrivare a Gonzalo Plata dello Sporting Lisbona (anche se i soldi risparmiati sul terzino destro con il semplice prestito secco di Odriozola possono essere investiti altrove).