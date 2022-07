Giornata movimentata in casa Fiorentina che, in atesa di scendere in campo questo pomeriggio contro il Trento, questa mattina ha visto arrivare altre due pedine della rosa di Vincenzo Italiano. Il primo è stato il neo terzino destro viola Dodò che, dopo settimane di trattativa tra Fiorentina e Shakthar, è riuscito finalmente a mettere nero su bianco il trasferimento a Firenze e da oggi sarà a lavoro per farsi trovare pronto per la prima uscita di campionato contro la Cremonese.



Oggi è però è stato il giorno di un grande ritoro, quello di Aleksandr Kokorin: l’attaccante è arrivato stamani assieme al brasiliano. Il russo, dopo esser stato per molti giorni positivo al COvid-19, finalmente ha potuto raggiungere la squadra in ritiro per cominciare la nuova stagione. Durante la sessione di allenamento a porte chiuse di stamani, indetta da Vincenzo Italiano per provare gli ultimi movimenti in vista dell’amichevole di questo pomeriggio, il russo ha svolto lavoro personalizzato sul sussidiario del Benatti e presumibilmente nel pomeriggio si limiterà a guardare i compagni giocare.