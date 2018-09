Tredici giocatori in Nazionale per la Fiorentina, addirittura di più della Juventus. Nel frattempo, nelle prossime ore, Christian Nørgaard potrebbe tornare a Firenze visto che i calciatori danesi hanno indetto uno sciopero in seguito al mancato accordo tra il loro sindacato e la Federcalcio su aspetti commerciali. Lo riporta La Nazione.