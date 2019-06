Il Milan coltiva il sogno Lucas Torreira, ma intanto aspetta una risposta da Jordan Veretout, inseguito anche dalla Roma. Come riporta il Corriere della Sera, il giocatore della Fiorentina, arrivato ieri sera a Napoli per godersi le vacanze, si è preso una notte di riflessione per decidere sulle due proposte, economicamente simili.