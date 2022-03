In tarda mattinata la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha svolto l’allenamento in vista della partita contro l’Inter di sabato sera. Nella sessione di quest’oggi, svolta all’interno dello stadio Artemio Franchi come spesso accade quest’anno, non era presente però Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, secondo le indicazioni dello staff medico, ha svolto una sessione di lavoro differenziato all’interno del centro sportivo Davide Astori. Rimarranno quindi da capire lnei prossimi e condizioni del classe ‘89 viola in vista del match contro i nerazzurri.



LA CAUSA - Il numero 5 viola, che contro il Bologna di Sinisa Mihajlovc era stato schierato dal primo minuto da Italiano dopo lo sconto della squalifica arrivato grazie al ricorso fatto dalla società viola, è uscito al 65esimo dopo aver ricevuto una botta al ginocchio sinistro: all’uscita dal campo, nel momento del cambio con Duncan, il giocatore aveva una vistosa fasciatura con del ghiaccio per limitare i danni.