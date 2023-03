Giornata di movimenti al Centro Sportivo Davide Astori, sede operativa della Fiorentina. Questa mattina, infatti, ha fatto visita al club viola il procuratore Pietro Chiodi. Chiodi possiede grandi canali di comunicazione soprattutto in Romania e gestisce gli interessi di tanti calciatori rumeni che militano nei nostri campionati. Fra le fila dei gigliati, Chiodi cura gli interessi di Luis Munteanu, oggi in prestito al Farul Costanza, ma non è escluso che con i dirigenti viola possa provare a mettere in piedi nuove operazioni per l'estate.Fra i suoi assistiti, c'è anche Razvan, centrocampista in forza all'Empoli ma in prestito dal Cagliari. Quello di Marin è un profilo tecnicamente sovrapponibile con Sofyan Amrabat, che è uno dei calciatori che la Fiorentina potrebbe decidere di far partire la prossima estate.