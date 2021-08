Niente West Ham, almeno per ora per Nikola Milenkovic e allora secondo La Nazione, per il centrale serbo potrebbe addirittura riaprirsi la possibilità di un rinnovo con la Fiorentina (è in scadenza il 30 giugno 2022), con ricco aumento, per compensare la mancata cessione e con promessa di vendita nella prossima sessione.