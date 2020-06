La Fiorentina tenta un nuovo colpo à la Ribery. La società di Commisso si è mossa seriamente per Thiago Silva: ha avviato i contatti con il difensore in scadenza al PSG e, proprio sulla scia del fascino dell'operazione Ribery, vorrebbe provare a far tornare in Italia il centrale brasiliano dopo otto anni dal suo addio. C'è la disponibilità del giocatore, i primi contatti avviati, si diceva, e prime risposte: c'è la disponibilità da parte di Silva a valutare la proposta della Fiorentina. Compirà 36 anni a settembre, ma la voglia è ancora tantissima: lo dimostrano le 30 partite giocate quest'anno, tra campionato e coppe.v Commisso, Barone e Pradé ci provano, l'esito è tutto da scoprire. Lo riporta Gianluca Di Marzio