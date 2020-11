La Gazzetta dello Sport si concentra sulla nuova Fiorentina di Prandelli, parlando in particolare dell'attacco e della posizione di Kouame. Contro il Benevento la Fiorentina si schiererà con Vlahovic prima punta e con l’ivoriano quale attaccante esterno. Prandelli conosce bene il giocatore, lo ha già allenato ai tempi del Genoa. E lo considera ideale per coprire quella posizione. Partendo largo e stringendo al centro Kouame può infatti diventare molto importante in fase conclusiva.