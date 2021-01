La Fiorentina, che deve rinforzare il proprio centrocampo, non molla Lucas Torreira. L'uruguagio, di proprietà dell'Arsenal ma in prestito all'Atletico Madrid, è scontento del proprio minutaggio e vorrebbe cambiare aria. Tanti club stanno seguendo gli esiti della vicenda, compresa la Fiorentina. Come riportato da La Nazione, i viola attendono notizie e domani è in programma un appuntamento fondamentale. Nel bene o nel male la trattativa prenderà una svolta definitiva. Gli inglesi hanno dato da tempo il via libera a qualsiasi soluzione. Adesso tocca all’entourage del giocatore ed al club spagnolo trovare la quadra con i soggetti interessati. Il Torino, la principale concorrente in Italia, sembra averlo mollato