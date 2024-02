Fiorentina, Nzola fa fatica. Semplici: 'Giocare a Firenze è diverso rispetto ad altre città'

Il tecnico Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha analizzato il momento della Fiorentina: "L'ultima partita che avevo visto della Fiorentina era con l'Udinese e non aveva giocato un calcio all'altezza delle prestazioni precedenti. Ieri sera ha svolto un calcio propositivo, mettendo la Lazio in grande difficoltà. La vittoria è stata ampiamente meritata, lo 0-1 nel finale di primo tempo aveva spiazzato tutti. Sorpreso dalla formazione? No, perché la Fiorentina è abituata a giocare un calcio di questo tipo. Beltran ha finalmente trovato il suo ruolo, poi i rientri in forma di Bonaventura e Nico hanno fatto la differenza."



FLESSIONE - "Possibile che sia stato anche per il mercato, con voci e polemiche. Poi magari ci potrebbe essere stato un calo di condizione, ma ieri finalmente c'è stata una vera reazione. Il calendario non sarà facile. Nzola (suo giocatore ai tempi dello Spezia, ndr)? Ha delle buone caratteristiche, ma va messo nelle giuste condizioni. Italiano lo ha voluto per fare tutto ciò, ma non è successo. Sicuramente giocare a Firenze non è come farlo da altre parti. Mi auguro che per la Fiorentina e per il ragazzo le cose possano cambiare in questo finale di stagione. Beltran? Questo è il suo ruolo attualmente, poi magari in futuro potrebbe diventare anche un attaccante centrale. Deve ricevere la palla il meno possibile di spalle alla porta. Ricordiamoci che arriva da tutto un altro calcio. Vanno fatti i complimenti a chi lo ha scelto, all'allenatore che sta riuscendo a valorizzarlo, ma soprattutto al giocatore stesso."