La Fiorentina vuole provare a blindare Sofiyane Amrabat. Il centrocampista marocchino ha disputato un Mondiali super e ha attirato su di sé le attenzioni di numerosi club fra cui Liverpool e Atletico Madrid. I viola vorrebbero però rinnovare a breve il suo contratto se non per toglierlo dal mercato, quantomeno per avere più potere contrattuale e, per questo, è in programma con i suoi agenti un incontro entro fine anno.