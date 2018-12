In 4 anni è passato dalla serie D elvetica con il Tuggen all’esordio con la Svizzera. Non è una favola ma la storia di Christian Fassnacht, gioiello dello Young Boys. E' un centrocampista offensivo, campione di Svizzera in carica, e predilige giocare come ala, sia a destra che a sinistra. Mercoledì affronterà la Juventus in Champions League a avrà gli occhi di diversi osservatori puntati: in primis della Fiorentina che lo sta seguendo attentamente per giugno. Perchè fa gol e assist, un talento così può fare comodo a Pioli.