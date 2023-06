La Fiorentina punta i riflettori in Francia per un esterno. I Viola sono alla ricerca di un'ala visto l'orami prossimo addio con Saponara che andrà in scadenza il 30 di questo mese. Secondo L'Equipe, il board Viola sta quindi seguendo Arnaud Nordin del Montpellier. Su di lui ci sono anche Nizza e Burnley.