Tuttosport torna sull'interesse mostrato dalla Fiorentina per il portiere Mattia Perin. L'affare sarebbe legato al pressing condotto dalla Juventus per Dusan Vlahovic: nei piani bianconeri, oltre a Perin e un conguaglio, potrebbe rientrare anche Daniele Rugani. Quanto ai viola, c'è già stato un tentativo con l'entourage dell'estremo difensore per capire se la prospettiva potesse interessare su entrambi i fronti: la risposta vede Firenze come una suggestione per lui intrigante.