La Fiorentina ha messo gli occhi su Matteo Ricci. Il centrocampista dello Spezia, che tanto bene sta facendo in questa stagione, è attenzionato proprio dai viola e dal Bologna. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i club per giugno potrebbero farci un pensierino visto che è anche in scadenza di contratto. La nuova proprietà americana potrebbe cambiare le carte in tavola, ma quel che è certo intanto è che Prandelli dovrà sfidarlo da avversario venerdì prossimo.