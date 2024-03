Fiorentina, occhi su Zaniolo. Una scelta che orienta l'identikit del prossimo allenatore

La Fiorentina è alla ricerca di un giocatore offensivo da aggiungere alla propria rosa per la prossima stagione. Come scrive stamani il Corriere dello Sport, i viola stanno sondando la possibilità di arrivare a Nicolò Zaniolo, di proprietà del Galatasaray ma in prestito all'Aston Villa dove sta trovando pochissimo spazio.



IDENTIKIT - Secondo il quotidiano, l'interesse di Zaniolo dice molto sul profilo di allenatore che la Fiorentina cerca per la prossima stagione, dato per assodato l'addio di Vincenzo Italiano nel corso dell'estate. Zaniolo è un giocatore perfetto per il 4-3-3, schema tattico preferito dell'allenatore siciliano. In questo senso, l'interesse per l'ex Roma è propedeutico per la scelta di un allenatore che prediliga questo tipo di schieramento tattico.