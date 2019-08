Anche la Fiorentina ha recentemente manifestato interesse per Pedro del Fluminense. Il club viola – interessato al pari del Cska Mosca – riporta GloboEsporte.com, ha preso informazioni con gli agenti del giovanissimo centravanti per trovare l’accordo con il Tricolor ma ai brasiliani non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte della Fiorentina. E’ possibile che questa venga formalizzata da qui al 2 settembre.

Il Fluminense detiene il 50% del cartellino di Pedro, il cui contratto con i brasiliani scade nei 2021. La clausola rescissoria ammonta a 50 milioni di euro, ma il presidente carioca Mario Bittencourt si “accontenterebbe” di 15 per la sua metà: per ora ha rifiutato le offerte di Bordeaux, Monterrey, Flamengo e Real Madrid, che si è spinto fino a 18 milioni di euro.