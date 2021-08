Massimo Oddo, ex Campione del Mondo e allenatore di Torreira al Pescara, ha parlato del nuovo acquisto viola al Corriere Fiorentino:



"È adattissimo al calcio di Italiano, con lui si esalterà. Lucas riesce a esprimere il meglio di sé in squadre come la Fiorentina, la cui idea di calcio assomiglia un po’ alla mia e a quella di Giampaolo. Eppure in parecchi mi dicevano: 'Ma è così piccolo', riferendosi alla sua statura. Io rispondevo: 'Però mena tutti'. Scommetto che sarà tra i primi per palloni recuperati. Pizarro? In realtà sono profili piuttosto diversi: Pizarro era tecnico, estroso, bravissimo nei passaggi in verticale e nel produrre assist. Lucas è geometrico, più abile sul gioco corto che sul lungo".