A poco più di 24 ore dall’importantissima sfida casalinga contro il Venezia, che potrebbe lanciare i viola verso una qualificazione alle coppe europee, l’edizione odierna de Il corriere fiorentino ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina: dalle condizioni degli infortunati a quelli che sono in diffida e che quindi salterebbero la trasferta di domenica prossima contro la Salernitana.



Rispetto a quanto emerso dall’allenamento a porte aperte di mercoledi sera, sono pochi i miglioramenti registrati. L’unica notizia positiva può essere quella relativa ad Odriozola: il terzino ha continuato a lavorare in gruppo e, a questo punto, si candida con forza a una maglia da titolare dopo oltre un mese di assenza dai campi. Si apre anche un’altra ipotesi in cui, visto il ravvicinato impegno di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico gigliato possa ancora mandare in campo Venuti per preservare lo spagnolo per la partita di mercoledi prossimo. Molto difficile il rientro di Bonaventura, che sta proseguendo il suo personale percorso di recupero, ed che anche contro i bianconeri difficilmente riuscirà a far parte della partita.



Salvo incredibili sorprese invece Torreira tornerà in cabina di regia dal primo minuto: scontato il turno di squalifica l’uruguayano è pronto a riprendere le redini della squadra viola.Il quotidiano fiorentino segnala anche la situazione dei cartellini gialli: contro il Venezia, Amrabat, Castrovilli e Odriozola saranno in diffida e in caso di giallo salteranno la prossima partita.