Come riporta oggi il Corriere dello Sport-Stadio, dovrebbe essere oggi il giorno dell'incontro (e della fumata nera) tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni, ex dirigente e bandiera viola. Ad Antognoni, prima Club Manager e Technical Manager della prima squadra, è stato offerto un ruolo di scouting nel settore giovanile, ruolo rifiutato. Le parti restano ferme sulle proprie posizioni, tanto che la moglie di Antognoni, Rita, ha scritto su Facebook che "come finirà lo hanno capito tutti, ma questo non importa, l'unica cosa certa è l'amore che sempre avremo per voi popolo viola e per Firenze che è e sarà sempre la nostra casa".