Nikola Milenkovic resta alla Fiorentina e con la partenza di German Pezzella ora è pronto anche a rinnovare. La società viola ha proposto al difensore un contratto quadriennale con ricco aumento di ingaggio. Attualmente è in scadenza di contratto, ma dopo il flop dell'operazione con il West Ham nessun club si è fatto avanti per lui (Inter, Milan e Juve sono interessate solo a parametro zero).