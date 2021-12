Ripartire con il gruppo al completo, senza infortunati o giocatori che si allenano a parte. E' questo il proposito della Fiorentina in vista del nuovo anno, ma anche della ripresa degli allenamenti fissata per il 29 dicembre. A tal proposito, anche se la società viola resta in attesa di ulteriori verifiche, induce all'ottimismo la story pubblicata stamattina da Riccardo Saponara, che derubrica il suo problema al polso come "solo un graffio".



Soltanto una semplice contusione per Jack Bonaventura, che non ha giocato nella ripresa di Verona-Fiorentina. Non dovrebbe essere niente di grave. Il 29, come filtra dalla società viola, comincerà ad allenarsi con la Fiorentina anche il neo acquisto Jonathan Ikoné, segnale questo che lascia intendere come l'infortunio alla caviglia annunciato in conferenza stampa prima del Bordeaux dal tecnico del Lille sia o un escamotage diplomatico per consentire il giocatore di liberarsi in anticipo o, nel peggiore dei casi, un problema risolvibile in tempi molto brevi.